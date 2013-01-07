基金产业: 美国财政协议达成前,投资者青睐股票基金--EPFR

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透纽约1月4日 - 资金追踪公司EPFR Global周五公布的数据显示,投资人在最近一周向全球股票基金注入50.6亿美元,因美国在最后一刻通过财政协议避免跌落财政悬崖提振了冒险意愿.
EPFR称,1月2日止当周全球股票基金净流入50.6亿美元,其中新兴市场股票基金流入33.7亿美元.相比之下,美国股票基金吸引了7.06亿美元资金流入.
"投资者此前对美国会达成协议都持乐观态度,"BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin谈及美国预算协议时称,并补充道,2012年最后一周时,新兴市场股票看来普遍"脱离了""财政悬崖"的影响.
研究和咨询机构ETFGI周四表示,截止2012年底,美国上市交易基金(ETF)和产品流入了创纪录的1.35万亿(兆)美元.
EPFR还称,继此前一周吸引了9.13亿美元资金流入后,1月2日止当周欧洲股票基金则流失了3.4亿美元,因欧洲债券基金受到投资者青睐,净流入2.87亿美元.
高收益率(殖利率)"垃圾级"债券基金净流入12.6亿美元,为三周最高水平,亦表明风险偏好重燃.投资者还青睐新兴市场债券基金,向这些基金注入了12.8亿美元.(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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