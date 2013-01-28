基金产业: 投资者在最近一周继续青睐新兴市场股票基金--EPFR

路透纽约1月25日 - 基金追踪公司EPFR Global周五公布的数据显示,最近一周投资者共向全球股票基金注入56.5亿美元,其中大部分流入新兴市场股票基金.与此同时,投资者退出美国上市交易基金(ETF).

EPFR称,1月23日止当周,流入新兴市场股票基金的资金额达41.7亿美元,同时机构投资者从美国股票ETF撤出12.8亿美元.

"表面上来看,美国和欧洲市场需要担忧的比新兴市场更多,"RiverFront投资集团投资长Michael Jones说,并强调新兴市场经济体债务水平更低.

EPFR Global数据还显示,与之相反的是,散户投资者向美国股票基金注入3.4亿美元,为连续第三周散户资金净流入.这也是自2011年2月以来,散户资金持续流入时间最长的一次.

今年,全球投资者对股市表现出了更大热情.2013年第一周,共有222亿美元流入股票基金,为2007年9月末以来最高.随后一周资金净流入减至71.9亿美元,但最近一周资金再度净流入,使得总流入规模依然可观.

"我认为整体经济前景看起来相当强劲,"BNY ConvergEx的交易部主管Anthony Conroy表示.

"现在股票持有比重偏低,我认为我们将继续看到资金从债市流入股市的趋势",Conroy补充道.

债券基金在最近一周依然吸引到37.1亿美元的资金净流入.持有美国债券的基金获得其中16.3亿美元,而新兴市场债券基金则吸引到13.8亿美元.

EPFR Global周报显示,1月23日止当周有5,300万美元流出欧洲债券基金;但有5.73亿美元流入欧洲股票基金,略低于前一周的8.40亿美元.