基金产业: 投资者在最近一周继续青睐新兴市场股票基金--EPFR

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透纽约1月25日 - 基金追踪公司EPFR Global周五公布的数据显示,最近一周投资者共向全球股票基金注入56.5亿美元,其中大部分流入新兴市场股票基金.与此同时,投资者退出美国上市交易基金(ETF).
EPFR称,1月23日止当周,流入新兴市场股票基金的资金额达41.7亿美元,同时机构投资者从美国股票ETF撤出12.8亿美元.
"表面上来看,美国和欧洲市场需要担忧的比新兴市场更多,"RiverFront投资集团投资长Michael Jones说,并强调新兴市场经济体债务水平更低.
EPFR Global数据还显示,与之相反的是,散户投资者向美国股票基金注入3.4亿美元,为连续第三周散户资金净流入.这也是自2011年2月以来,散户资金持续流入时间最长的一次.
今年,全球投资者对股市表现出了更大热情.2013年第一周,共有222亿美元流入股票基金,为2007年9月末以来最高.随后一周资金净流入减至71.9亿美元,但最近一周资金再度净流入,使得总流入规模依然可观.
"我认为整体经济前景看起来相当强劲,"BNY ConvergEx的交易部主管Anthony Conroy表示.
"现在股票持有比重偏低,我认为我们将继续看到资金从债市流入股市的趋势",Conroy补充道.
债券基金在最近一周依然吸引到37.1亿美元的资金净流入.持有美国债券的基金获得其中16.3亿美元,而新兴市场债券基金则吸引到13.8亿美元.
EPFR Global周报显示,1月23日止当周有5,300万美元流出欧洲债券基金;但有5.73亿美元流入欧洲股票基金,略低于前一周的8.40亿美元.
投资者对高收益"垃圾"债的兴趣亦降低.垃圾债上周吸引到6.15亿美元资金流入,仅为前一周11.2亿美元的一半.(完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）