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债券 | 2014年 7月 9日 星期三 12:03 BJT

基金产业：对冲基金今年前五个月流入722亿美元，为2007年来同期最高

固定收益对冲基金5月吸引资金最多，达60亿美元。而在今年1-5月，有213亿美元流向多策略对冲基金，在各类对冲基金中位居首位。

尽管今年1-5月对冲基金表现不及股票和债券同期水平，但资金流入也堪称强劲。

据TrimTabs/BarclayHedge数据，1-5月对冲基金平均回报率为2.4%，不及标准普尔500指数 的4.1%，和巴克莱美国债券整体指数(Barclays U.S. Aggregate Bond Index)的3.9%。

Santschi称，对冲基金投资者没有选择表现更好的股票和债券，是因不愿在当前较高价位买进，而且担心价格回落。

截至周一，标准普尔500指数年内上升7%，仍在纪录水准附近，2013年涨幅接近30%；巴克莱债券指数同期上扬3.4%。据美国对冲基金研究公司(HFR)数据，全球对冲基金上半年平均上涨3.2%。(完) (编译 石冠兰/王丽鑫； 审校 许娜/朱晓军/徐文焰)
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