基金产业：对冲基金今年前五个月流入722亿美元，为2007年来同期最高

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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固定收益对冲基金5月吸引资金最多，达60亿美元。而在今年1-5月，有213亿美元流向多策略对冲基金，在各类对冲基金中位居首位。
尽管今年1-5月对冲基金表现不及股票和债券同期水平，但资金流入也堪称强劲。
据TrimTabs/BarclayHedge数据，1-5月对冲基金平均回报率为2.4%，不及标准普尔500指数 的4.1%，和巴克莱美国债券整体指数(Barclays U.S. Aggregate Bond Index)的3.9%。
Santschi称，对冲基金投资者没有选择表现更好的股票和债券，是因不愿在当前较高价位买进，而且担心价格回落。
截至周一，标准普尔500指数年内上升7%，仍在纪录水准附近，2013年涨幅接近30%；巴克莱债券指数同期上扬3.4%。据美国对冲基金研究公司(HFR)数据，全球对冲基金上半年平均上涨3.2%。(完) (编译 石冠兰/王丽鑫； 审校 许娜/朱晓军/徐文焰)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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