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债券 | 2013年 6月 13日 星期四 14:12 BJT

美国基金: 6月5日当周债券共同基金规模减少逾100亿美元--ICI

路透纽约6月12日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布，截至6月5日当周，美国债券共同基金资产减少逾100亿美元，因担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始削减购债计划。

截至6月5日的当周，长期共同基金资产总计减少115.3亿美元。上一次资产减少大约这么多还是在2012年10月初。

债券基金资产减少109.3亿美元，此前一周则为资产增加13.6亿美元。应税债券基金资产减少86.8亿美元，市政债券基金资产减少22.6亿美元。

截至6月5日的当周，股票基金资产亦减少9.42亿美元，此前一周为减少10亿美元。

同期混合基金资产增加3.47亿美元，此前一周为增加11.3亿美元。(完) (编译 许娜; 审校 艾茂林)
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