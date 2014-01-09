美国基金：12月31日止当周美国股票型共同基金流入60亿美元--ICI

路透纽约1月8日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布，截至12月31日当周，美国股票型共同基金流入资金60亿美元，因美国股市在2013年结束之际又创新高。

根据ICI的数据，该周的资金流入量为七周以来最大。

其中，以美股为主的基金吸引了33亿美元资金，也为七周来最大。而以美国之外股票为主的基金吸引了27亿美元资金，较上周温和上升。

标准普尔500指数 2013年结束时收于纪录高位，全年上涨29.6%，涨幅为1997年以来最大。

根据ICI的初步估算，2013年投资者共向股票基金投入1,675亿美元，这是自2004年以来最大的年流入量。投资美国之外股票的基金流入1,432亿美元，远高于以投资美国股票为主的基金，后者流入244亿美元。

ICI的数据还显示，2013年投资者从债券基金撤出811亿美元资金，这至少是30年最大。

混合型基金(可以投资股票和固定收入证券)在截至12月31日的当周吸引了11亿美元的新资金，为六周来最大资金流入量。(完)