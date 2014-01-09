美国基金：12月31日止当周美国股票型共同基金流入60亿美元--ICI

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约1月8日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布，截至12月31日当周，美国股票型共同基金流入资金60亿美元，因美国股市在2013年结束之际又创新高。
根据ICI的数据，该周的资金流入量为七周以来最大。
其中，以美股为主的基金吸引了33亿美元资金，也为七周来最大。而以美国之外股票为主的基金吸引了27亿美元资金，较上周温和上升。
标准普尔500指数 2013年结束时收于纪录高位，全年上涨29.6%，涨幅为1997年以来最大。
根据ICI的初步估算，2013年投资者共向股票基金投入1,675亿美元，这是自2004年以来最大的年流入量。投资美国之外股票的基金流入1,432亿美元，远高于以投资美国股票为主的基金，后者流入244亿美元。
ICI的数据还显示，2013年投资者从债券基金撤出811亿美元资金，这至少是30年最大。
混合型基金(可以投资股票和固定收入证券)在截至12月31日的当周吸引了11亿美元的新资金，为六周来最大资金流入量。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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