版本:
中国
债券 | 2014年 5月 22日 星期四 07:39 BJT

标题新闻：5月14日止当周美国股票共同基金流出11亿美元，为今年来第三周流出--ICI

注:ICI为美国投资公司协会的简称.

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐