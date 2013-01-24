美国基金: 1月16日止当周股票型基金吸引93.2亿美元的资金

路透纽约1月23日 - 美国共同基金交易组织ICI周三公布的数据显示,截至1月16日当周,美国共同基金的投资人挹注股票型基金93.2亿美元,为连续第二周有这类资金流入.

ICI表示,该流入的资金低于前一周估算的143.3亿美元.

1月16日止当周美国股票型基金新增50.5亿美元的资金,低于前一周的77.3亿美元.

根据ICI的估算,投资人对股票的买兴和去年相比大相迳庭.去年时投资自股票型基金撤走约1,510亿美元;且约有3,070亿美元的资金流入债券型共同基金.

在1月16日止当周,标普500指数 上涨了约0.8%.有数位美联储官员对2013年美国经济成长发表乐观看法,同时12月美国零售销售亮眼,且摩根大通 和高盛 等银行的获利强劲提振信心.

然鉴于美国共和党反对提高16.4兆(万亿)美元的举措上限,投资者仍持审慎态度.若未能提高举债上限,可能造成美国在未来几个月出现违约.

该周债券型基金强劲吸引了106亿美元的资金,为去年3月以来最高.之前一周流入的资金为94.2亿美元.