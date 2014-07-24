更正-美国金融：美国股票共同基金7月16日当周连续第12周资金流出--ICI

标题新闻：惠誉称英国决定提前举行大选不影响其对英国主权评等的评估，主要还是要看经济和债务
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(更正：最后一段译文有误，应为“市政债券基金”，而非“多种债券基金”)
路透7月23日 - 美国投资公司协会(ICI)周三称，美国股票共同基金连续第12周遭遇资金流出。
截至7月16日当周，股票基金共流出22.4亿美元，美国基金流出39.5亿美元，4月以来美国股票配置一直在减少。
ICI称，与之相反，专注国际股票的基金仍然受青睐，流入17.1亿美元资金。该协会还表示，有资金流入混合股票基金和债券基金。
国际股票基金人气仍然很高，不过今年全球指数落后于美国。MSCI明晟全球股指 今年上涨5.7%，连续第三年上扬，不过落后于标准普尔500指数 今年以来7.4%的涨幅。
债券基金共净流入24.7亿美元，应税债券基金流入最多，为19.7亿美元，市政债券基金流入4.97亿美元资金。(完) (编译 王丽鑫； 审校 于春红)
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路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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