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债券 | 2014年 7月 24日 星期四 10:15 BJT

更正-美国金融：美国股票共同基金7月16日当周连续第12周资金流出--ICI

(更正：最后一段译文有误，应为“市政债券基金”，而非“多种债券基金”)

路透7月23日 - 美国投资公司协会(ICI)周三称，美国股票共同基金连续第12周遭遇资金流出。

截至7月16日当周，股票基金共流出22.4亿美元，美国基金流出39.5亿美元，4月以来美国股票配置一直在减少。

ICI称，与之相反，专注国际股票的基金仍然受青睐，流入17.1亿美元资金。该协会还表示，有资金流入混合股票基金和债券基金。

国际股票基金人气仍然很高，不过今年全球指数落后于美国。MSCI明晟全球股指 今年上涨5.7%，连续第三年上扬，不过落后于标准普尔500指数 今年以来7.4%的涨幅。

债券基金共净流入24.7亿美元，应税债券基金流入最多，为19.7亿美元，市政债券基金流入4.97亿美元资金。(完) (编译 王丽鑫； 审校 于春红)
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