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债券 | 2015年 1月 22日 星期四 07:38 BJT

标题新闻：美国股票基金1月14日止当周净流入17亿美元，为11月初以来首次净流入--ICI

注：美国投资公司协会(ICI)
    
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