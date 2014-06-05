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债券 | 2014年 6月 6日 星期五 07:18 BJT

基金产业：6月4日止当周美国股票基金流入37亿美元--理柏

路透纽约6月5日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，6月4日止当周美国股票基金流入37亿美元，此前一周为流入20亿美元。

股票共同基金吸引了4.57亿美元新资金，股票上市交易基金(ETF)流入32.5亿美元。

共同基金投资者对国内股票尤为谨慎，从此类基金中净撤出9.22亿美元资金。相反，这些投资者却向国外股票共同基金投入了13.8亿美元。

理柏研究服务部主管Tom Roseen表示，散户投资者“确实开始在国际市场大显身手，但他们无疑忽略了国内市场。”

美股标准普尔500指数 6月4日收盘价较5月28日收盘价上涨了约1%。该股指近期屡次刷新纪录高位。

应税债券基金吸引了28亿美元新资金，为连续第13周流入。货币市场基金净流出44亿美元，为连续第四周流出。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
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