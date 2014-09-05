重发-基金产业：9月3日止当周美国股票基金流入45亿美元--理柏

(因技术原因重发)

路透纽约9月4日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，9月3日止当周投资者向美国股票基金投入45亿美元新资金，为连续第四周流入新资金。

这些资金全都流入了股票上市交易基金(ETF)，该类基金净流入的资金达62亿美元。相比之下，股票共同基金则净流出17亿美元。

新兴市场股票基金净流入12亿美元新资金，为连续第十周流入。

欧洲股票基金增加了7,600万美元新资金，为6月初以来首度净流入。

应税债券基金净流出2.99亿美元，为8月初以来首次流出。风险较大的公司高收益债券基金净流出1.98亿美元。