重发-基金产业：9月3日止当周美国股票基金流入45亿美元--理柏

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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(因技术原因重发)
路透纽约9月4日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，9月3日止当周投资者向美国股票基金投入45亿美元新资金，为连续第四周流入新资金。
这些资金全都流入了股票上市交易基金(ETF)，该类基金净流入的资金达62亿美元。相比之下，股票共同基金则净流出17亿美元。
新兴市场股票基金净流入12亿美元新资金，为连续第十周流入。
欧洲股票基金增加了7,600万美元新资金，为6月初以来首度净流入。
应税债券基金净流出2.99亿美元，为8月初以来首次流出。风险较大的公司高收益债券基金净流出1.98亿美元。
货币市场基金净流出79亿美元。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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