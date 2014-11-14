基金产业：11月12日止当周美国投资者向日本股票基金投入11亿美元--理柏

路透纽约11月13日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国基金投资者在11月12日止当周向日本股票基金投入11亿美元资金，为连续第三周资金流入，受日本消费税上调计划可能推后，及日本央行意外扩大刺激举措的影响。

流入规模创2013年5月以来最高。股票基金整体需求依然强劲，流入107亿美元，不过资金全都流入股票上市交易基金(ETF)，而股票共同基金则流出19亿美元。

应税债券基金吸引到50亿美元新资金，为连续第八周流入；与此同时，投资者投入46亿美元到风险较低的货币市场基金，为连续第四周流入。