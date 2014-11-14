基金产业：11月12日止当周美国投资者向日本股票基金投入11亿美元--理柏

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透纽约11月13日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国基金投资者在11月12日止当周向日本股票基金投入11亿美元资金，为连续第三周资金流入，受日本消费税上调计划可能推后，及日本央行意外扩大刺激举措的影响。
流入规模创2013年5月以来最高。股票基金整体需求依然强劲，流入107亿美元，不过资金全都流入股票上市交易基金(ETF)，而股票共同基金则流出19亿美元。
应税债券基金吸引到50亿美元新资金，为连续第八周流入；与此同时，投资者投入46亿美元到风险较低的货币市场基金，为连续第四周流入。
风险较高的高收益债券基金吸引了逾8.9亿美元新资金，为连续第四周流入。新兴市场股票基金吸引了3.57亿美元资金，亦为连续第四周流入。(完)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。