基金产业：7月29日止当周美国高收益债券基金流出17亿美元--理柏

路透纽约7月30日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，本周上演避险行为，投资者将数十亿美元撤离美国高收益“垃圾”债券基金、美国股票共同基金和上市交易基金(ETF)、以及中国股票投资组合。

7月29日止当周投资者从高收益债券撤走17亿美元，创四周来首次净流出。但专门投资美国公债的基金吸引到3.93亿美元，为连续第六周净流入。

美国货币市场基金流出8.5亿美元，前一周为流入190亿美元。

“可以看到投资者撤资以看看美联储要说什么，但我们没发现典型的避险操作，”理柏研究服务部门主管Tom Roseen称，“存在对美国公债的需求，但需求量没有在不确定和走势震荡时期该有的那么多。但货币市场基金没有跟进--出现资金流出。”

Roseen称，资金流动数据显示，投资者将一些资金投向海外，因为那里的股票估值比美股远远更具有吸引力。

欧洲股票基金吸引到2.6亿美元，为连续第三周净流入。而美国股票基金则流出18亿美元，为连续第三周净流出。

总体而言，专攻美股的基金流出28亿美元，连续第二周净流出。投资国际股市的基金吸引到9.98亿美元，连续第二周净流入。(完)