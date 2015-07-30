基金产业：7月29日止当周美国高收益债券基金流出17亿美元--理柏

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约7月30日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，本周上演避险行为，投资者将数十亿美元撤离美国高收益“垃圾”债券基金、美国股票共同基金和上市交易基金(ETF)、以及中国股票投资组合。
7月29日止当周投资者从高收益债券撤走17亿美元，创四周来首次净流出。但专门投资美国公债的基金吸引到3.93亿美元，为连续第六周净流入。
美国货币市场基金流出8.5亿美元，前一周为流入190亿美元。
“可以看到投资者撤资以看看美联储要说什么，但我们没发现典型的避险操作，”理柏研究服务部门主管Tom Roseen称，“存在对美国公债的需求，但需求量没有在不确定和走势震荡时期该有的那么多。但货币市场基金没有跟进--出现资金流出。”
Roseen称，资金流动数据显示，投资者将一些资金投向海外，因为那里的股票估值比美股远远更具有吸引力。
欧洲股票基金吸引到2.6亿美元，为连续第三周净流入。而美国股票基金则流出18亿美元，为连续第三周净流出。
总体而言，专攻美股的基金流出28亿美元，连续第二周净流出。投资国际股市的基金吸引到9.98亿美元，连续第二周净流入。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”