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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 13:37 BJT

基金产业: 最近一周美国股票基金净流入127.1亿美元--理柏

路透纽约1月31日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示,投资者最近一周向美国股票共同基金及上市交易基金(ETF)注入127.1亿美元,创下1996年以来最大四周资金流入.

1月30日止当周,对美国股票共同基金及ETF的需求均上升.投资者向共同基金注入57.8亿美元,高于前一周的36.6亿美元,表明散户投资者对股市充满信心.股票ETF则吸引到69.3亿美元,为本年首个整周流入107.8亿美元后的最高.

理柏分析师Matthew Lemieux称,过去四周中,股票共同基金和ETF共获得342亿美元资金净流入,为1996年以来最佳四周数据.

最近一周美国股票共同基金及ETF的资金净流入规模高于持有外国股票的基金.持有美国股票的共同基金吸引到29.3亿美元资金流入,而持有外国股票的共同基金则吸引到28.5亿美元.

与此同时,持有美国股票的ETF净流入56.5亿美元,为七周来最高,且远高于流入外国股票ETF的12.9亿美元.SPDR标准普尔500指数ETF 最近一周回暖,资金流入达45.7亿美元,扭转前一周净流出43.6亿美元的颓势.

此外,债券基金仍吸引到37.4亿美元资金净流入,略低于前一周的39亿美元.债券共同基金增加29.3亿美元,为四周以来最小资金净流入额.而债券ETF则吸引到8.129亿美元,为本月的最佳表现.

投资者继续青睐投资级公司债基金,最近一周共向其注入14.8亿美元,不过略低于前一周的21亿美元.

对高收益"垃圾债"基金的需求降低,资金净流入规模自前一周的5.1163亿美元降至0.923亿美元.

对可以投资于全球股市和债券的灵活组合基金需求依然强劲,最近一周有16亿美元净流入,为本年迄今最高.(完)
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