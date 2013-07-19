美国基金：股票基金最近一周流入166.4亿美元，为1月初来最高--理柏

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约7月18日 - 汤森路透旗下理柏周四公布数据显示，在美国股指触及纪录高位的推动下，投资者在最近一周向美国股票基金投入166.4亿美元。
7月17日止当周流入股票基金的资金规模为1月首个整周以来最大。标准普尔500指数 和道琼工业指数 在周初连续三日触及纪录高位，得益于企业获利强劲，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)不太可能很快缩减刺激举措的暗示。
最新一周的资金流入规模为理柏1992年开始有记录以来的第五高位。美联储主席贝南克在7月10日表示，考虑到通胀率较低且失业率仍高达7.6%，央行需要维持购债规模。此番表示提升了投资者的股票买兴。
“贝南克说出了市场想要听到的，”理柏研究服务主管Tom Roseen表示。他还指出，企业获利与经济数据强劲，帮助推动资金流入股票基金。
整体而言，净流入股票基金的资金中，大多数投向了股票上市交易基金(ETF)，有128.9亿美元。不过投资者还向股票共同基金投入37.5亿美元，也是2月初以来的最高。
ETF通常被认为代表着机构投资者的投资行为，而共同基金则代表着散户投资者的行为。(完)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。