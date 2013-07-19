美国基金：股票基金最近一周流入166.4亿美元，为1月初来最高--理柏

路透纽约7月18日 - 汤森路透旗下理柏周四公布数据显示，在美国股指触及纪录高位的推动下，投资者在最近一周向美国股票基金投入166.4亿美元。

7月17日止当周流入股票基金的资金规模为1月首个整周以来最大。标准普尔500指数 和道琼工业指数 在周初连续三日触及纪录高位，得益于企业获利强劲，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)不太可能很快缩减刺激举措的暗示。

最新一周的资金流入规模为理柏1992年开始有记录以来的第五高位。美联储主席贝南克在7月10日表示，考虑到通胀率较低且失业率仍高达7.6%，央行需要维持购债规模。此番表示提升了投资者的股票买兴。

“贝南克说出了市场想要听到的，”理柏研究服务主管Tom Roseen表示。他还指出，企业获利与经济数据强劲，帮助推动资金流入股票基金。

整体而言，净流入股票基金的资金中，大多数投向了股票上市交易基金(ETF)，有128.9亿美元。不过投资者还向股票共同基金投入37.5亿美元，也是2月初以来的最高。