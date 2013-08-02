基金产业：美国应税债券基金最近一周遭遇资金净流出，为三周来首次

路透纽约8月1日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四发布数据显示，美国应税债券基金在截止周三的当周出现9.549亿美元的资金净流出，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)就其购债刺激举措给出新的指引。

美国应税债券基金在截止7月31日当周遭遇资金净流出，逆转了此前两周净流入约83亿美元的趋势。

理柏研究主管Tom Roseen称，投资者开始担心，如果周五发布的美国7月非农就业报告显示就业增长的正面迹象，美联储可能会开始缩减刺激举措力度。这种紧张情绪令他们放弃债券基金。

投资者从应税债券共同基金中撤资12.7亿美元，为五周以来最高。持有应税债券的上市交易基金(ETF)出现3.182亿美元的资金净流入，但不及前一周流入规模的一半。

ETF一般被视为代表着机构投资者的行为，而共同基金则代表散户投资者。

投资者当周对风险较高的高收益债券基金兴趣转淡。此类基金遭遇10.3亿美元资金净流出，逆转了此前一周流入32.8亿美元的趋势。

应税债券基金包括了持有除市政债以外所有种类债券的基金。投资者在当周从市政债基金中撤资22.4亿美元，为五周最高资金流出规模，也是连续第10周出现资金流出。

投资者当周还向股票基金净投入66.1亿美元，为连续第五周净投入。前一周为净流入53.7亿美元。