基金产业：美国应税债券基金最近一周遭遇资金净流出，为三周来首次

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透纽约8月1日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四发布数据显示，美国应税债券基金在截止周三的当周出现9.549亿美元的资金净流出，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)就其购债刺激举措给出新的指引。
美国应税债券基金在截止7月31日当周遭遇资金净流出，逆转了此前两周净流入约83亿美元的趋势。
理柏研究主管Tom Roseen称，投资者开始担心，如果周五发布的美国7月非农就业报告显示就业增长的正面迹象，美联储可能会开始缩减刺激举措力度。这种紧张情绪令他们放弃债券基金。
投资者从应税债券共同基金中撤资12.7亿美元，为五周以来最高。持有应税债券的上市交易基金(ETF)出现3.182亿美元的资金净流入，但不及前一周流入规模的一半。
ETF一般被视为代表着机构投资者的行为，而共同基金则代表散户投资者。
投资者当周对风险较高的高收益债券基金兴趣转淡。此类基金遭遇10.3亿美元资金净流出，逆转了此前一周流入32.8亿美元的趋势。
应税债券基金包括了持有除市政债以外所有种类债券的基金。投资者在当周从市政债基金中撤资22.4亿美元，为五周最高资金流出规模，也是连续第10周出现资金流出。
投资者当周还向股票基金净投入66.1亿美元，为连续第五周净投入。前一周为净流入53.7亿美元。
商品与贵金属基金当周遭遇9,980万美元的资金净流出，为连续第18周净流入，不过流出规模小于前一周的1.277亿美元。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业