基金产业：7月16日止当周美国股票基金流入43亿美元--理柏

路透纽约7月17日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，受美国公布强劲企业财报及可能出现大型并购交易提振，7月16日止当周投资者向美国股票基金投入43亿美元新资金。

这是四周来最高的净流入规模，而且全部流入股票上市交易基金(ETF)。股票ETF流入44亿美元，但股票共同基金流出7,050万美元。

日本股票基金流出4.11亿美元，为四周来首度流出。

应税债券基金吸引了20亿美元资金流入，为三周来的最高流入规模。

市政债券基金亦吸引1.58亿美元流入，此前一周则为流出7.9亿美元。风险较大的高收益债券基金流出17亿美元，为2013年8月以来流出的最大规模；同时浮息贷款基金流出4.4亿美元，此前一周则为流入。