基金产业：7月16日止当周美国股票基金流入43亿美元--理柏

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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路透纽约7月17日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，受美国公布强劲企业财报及可能出现大型并购交易提振，7月16日止当周投资者向美国股票基金投入43亿美元新资金。
这是四周来最高的净流入规模，而且全部流入股票上市交易基金(ETF)。股票ETF流入44亿美元，但股票共同基金流出7,050万美元。
日本股票基金流出4.11亿美元，为四周来首度流出。
应税债券基金吸引了20亿美元资金流入，为三周来的最高流入规模。
市政债券基金亦吸引1.58亿美元流入，此前一周则为流出7.9亿美元。风险较大的高收益债券基金流出17亿美元，为2013年8月以来流出的最大规模；同时浮息贷款基金流出4.4亿美元，此前一周则为流入。
低风险货币市场基金流出90亿美元，为四周来首度流出，表明投资者正从较安全的货币市场基金中撤资，从而转投股票基金。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12