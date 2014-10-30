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债券 | 2014年 10月 31日 星期五 07:01 BJT

基金产业：10月29日止当周美国股票基金净流入88亿美元--理柏

路透纽约10月30日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国基金投资者在10月29日止当周向股票基金净投入88亿美元资金。

流入规模为8月20日止当周以来最大，但净流入完全是因为资金流入股票上市交易基金(ETF)--净流入规模达97亿美元。

与此相反，股票共同基金则净流出9.47亿美元。

应税债券基金净流入64亿美元。(完)
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