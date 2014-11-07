基金产业：11月5日止当周美国股票基金净流入154亿美元--理柏

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约11月6日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国基金投资者在11月5日止当周向股票基金净投入154亿美元资金。
资金基本上都流入股票上市交易基金(ETF)--净流入规模达150.86亿美元。相比之下，股票共同基金则仅净流入3.23亿美元。
日本股票基金亦吸引大量资金，净流入7.775亿美元，为3月以来最高。这些资金全都来自ETF投资者，他们为此类基金再度注入7.79亿美元。
美国应税债券基金净流入63亿美元。公司高收益债券基金净增24亿美元。
货币市场基金净流入25亿美元。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选