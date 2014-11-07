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债券 | 2014年 11月 7日 星期五 08:53 BJT

基金产业：11月5日止当周美国股票基金净流入154亿美元--理柏

路透纽约11月6日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国基金投资者在11月5日止当周向股票基金净投入154亿美元资金。

资金基本上都流入股票上市交易基金(ETF)--净流入规模达150.86亿美元。相比之下，股票共同基金则仅净流入3.23亿美元。

日本股票基金亦吸引大量资金，净流入7.775亿美元，为3月以来最高。这些资金全都来自ETF投资者，他们为此类基金再度注入7.79亿美元。

美国应税债券基金净流入63亿美元。公司高收益债券基金净增24亿美元。

货币市场基金净流入25亿美元。(完)
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