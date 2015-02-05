基金产业：2月4日当周美国应税债券基金净流入创纪录的137亿美元--理柏

路透纽约2月5日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示 ，截止2月4日当周美国基金投资者向应税债券基金净注资创纪录的137亿 美元。 “这创下纪录高位，”理柏旗下研究分析师Patrick Keon称。但他警 告道，“我们不打算说这是机构的普遍做法”，并补充称，流入的资金大 多来自一家大型机构投资者。 同期债券共同基金净流入51亿美元。债券上市交易基金(ETF)流入86 亿美元。 与之形成鲜明对比的是，美国股票基金则流出71亿美元。 股票ETF净流出56.6亿美元。股票共同基金流出14.78亿美元。 新兴市场基金亦连续第二周吸引资金流入，债券和股票基金分别净流 入1.62亿和5.07亿美元。 货币市场基金流出99亿美元。(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)