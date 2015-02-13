基金产业：2月11日当周美国应税债券基金流入77亿美元--理柏

路透纽约2月12日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示 ，由于强劲的美国就业报告公布后，投资者青睐风险较高的债券，截止2 月11日当周美国基金投资者向应税债券基金注资77亿美元。 这是连续第六周净流入。风险较高的高收益债券基金吸引了29亿美元 资金。 股票基金流入43亿美元，而且全都流入股票上市交易基金(ETF)。而 股票共同基金则流出2.16亿美元。 资金流入高收益债券基金和股票基金表明，强于预期的美国1月非农 就业报告提振了冒险意愿。债券投资者感到宽慰，即便报告暗示美联储年 中升息的可能性加大。 专注于美国公债的基金流出1.26亿美元，为五周来首度流出；上周则 为流入52亿美元，创年内最高水准。 较安全的投资级公司债基金吸引到了23亿美元，但仍不及高收益基金 。 欧洲股票基金吸引到3.39亿美元，为连续第三周流入，尽管市场担心 希腊可能退出欧元区。 专注于能源股的基金流出6.67亿美元，为去年10月以来最大。 低风险的货币市场基金吸引到28亿美元，为六周来首次流入。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)