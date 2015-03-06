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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 08:17 BJT

基金产业：3月4日当周美国股票基金流入84亿美元--理柏

路透纽约3月5日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示 ，3月4日止当周美国基金投资者向股票基金注资84亿美元，创12月底以来最大流入规模。

其中专注于非美国股票的基金吸引到的资金最多，净流入69亿美元；而专注于美国股票的基金净流入约15亿美元。专注于新兴市场股票的基金吸引到14亿美元，为2014年6月以来最大流入规模。

应税债券基金吸收1.7亿美元新资金，为连续第九周流入。专注于美国公债的基金流出28亿美元，为2014年6月以来最大流出规模。(完)

(编译 许娜；审校 郑茵)
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