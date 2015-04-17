基金产业：4月15日当周美国海外股票基金连续第10周净流入资金--理柏

路透纽约4月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四数据显示，4月15日止当周投资者向主要投资非本土股票的美国基金投资60亿美元，为连续第10周资金流入。

理柏研究服务主管Tom Roseen称，投资者回避国内资产，因为很多人预期第一季财报季黯淡，而且美国经济放缓。

Roseen称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录公布后，少数强硬派表示仍然认为最早可能在6月升息。

“在这样的背景下，特别是欧洲央行又顺利实施量化宽松计划，表现落后的欧洲市场看起来尤其有吸引力，”他称。