基金产业：4月15日当周美国海外股票基金连续第10周净流入资金--理柏

标题新闻：因就业数据反弹维持美Q2成长约3%预期，料联储6月升息且升息预期转趋鹰派-摩根大通
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路透纽约4月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四数据显示，4月15日止当周投资者向主要投资非本土股票的美国基金投资60亿美元，为连续第10周资金流入。
理柏称，主要投资本国股票的基金净流出资金58亿美元，为连续第三周流出。
理柏研究服务主管Tom Roseen称，投资者回避国内资产，因为很多人预期第一季财报季黯淡，而且美国经济放缓。
Roseen称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录公布后，少数强硬派表示仍然认为最早可能在6月升息。
“在这样的背景下，特别是欧洲央行又顺利实施量化宽松计划，表现落后的欧洲市场看起来尤其有吸引力，”他称。
据理柏数据，主要投资欧洲股票的美国基金连续第12周录得资金净流入。理柏称最近一周日本股票基金吸引6.44亿美元资金，为连续第10周净流入。
投资者追逐收益再次提振债券基金。
理柏称，4月15日当周美国应税债券基金流入16亿美元，连续第五周流入。
货币市场基金净流出310亿美元，为2014年4月以来最大流出规模。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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