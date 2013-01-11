美国基金: PIMCO旗舰基金增持美债,降低抵押贷款证券持仓量

路透纽约1月10日 - 全球最大债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)网站数据周四显示,去年12月份总回报债券基金(Total Return Fund) 增加了美国公债持仓量,同时也减少了抵押贷款证券的持仓.

该基金持有美国公债比例从11月的23%提升到了26%,且将持有比重最大的抵押贷款证券持仓比例从44%降到了42%.葛罗斯是PIMCO的创办人暨联席投资长.

根据晨星,该基金2012年回报率为10.36%,表现超过88%的美国中期债券基金;年内其吸纳了180亿美元新资金.

根据PIMCO网站,截至2012年9月30日,该公司资产规模达到1.92兆(万亿)美元.

葛罗斯在本月初的投资信函中表示,美国联邦储备理事会(美联储, FED)每月购买抵押贷款证券和政府公债的操作,将带来通货膨胀,并将逐步削弱投资回报.美联储在去年12月承诺每月购买850亿美元公债和机构抵押贷款证券.

PIMCO总回报债券基金上月将新兴市场证券的持有比例从8%下调到了7%.尽管葛罗斯在去年10月份的投资信函中表示,发展中国家正以更大力度控制预算,债务水平也低于发达国家,但该基金仍然降低了新兴市场证券持有的比重.(完)