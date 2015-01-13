基金产业：“债券之王”葛罗斯离职内幕：PIMCO发生内讧被解雇--彭博

路透纽约1月12日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)前首席投资长葛罗斯周一首次承认，他是被PIMCO解雇的。这基本确认了该公司发生内讧的报导。葛罗斯是PIMCO的联合创立人。

葛罗斯在接受彭博访问时透露，由于他的个性以及对PIMCO发展方向与管理层存在分歧，他主动提出从PIMCO的执行委员会和薪酬委员会退出，只负责管理封闭式基金。

“出于某些我不知道的原因，他们不认为这是个好提议，并解聘了我，”葛罗斯在专访中称。“在最后几周，我始料不及，我从没听说执行委员会可以解雇创始人和公司的名义领导。”

葛罗斯一直管理着PIMCO总回报基金，直至去年9月26日闪电离职，并加入规模小得多的骏利资产管理集团 。PIMCO总回报基金是全球规模最大的债券基金。

10月时路透报导，葛罗斯曾联系他在债券市场最主要的对手--DoubleLine Capital的联合创始人Jeffrey Gundlach，让Gundlach提供一份工作，因为他将被PIMCO解雇。

Gundlach告诉路透，“葛罗斯对我说，‘PIMCO不要我了。’我说‘这个决定愚蠢得令人难以置信。’ ”

“当时他告诉我，‘他们将要做出决定，解雇我，’我说这真让人难过。”

“他们”指的是以PIMCO首席执行官Doug Hodge为首的执行委员会。

路透给PIMCO的致电和邮件均没有得到答复。

Gundlach还告诉路透，葛罗斯当时对他表示，他向PIMCO的执行委员会提议少管理一些资金，大概400-500亿美元，他不想再管理PIMCO的旗舰产品--总回报债券基金。当时该基金的资产规模约为2,200亿美元。

不过，Hodge和PIMCO总裁Jay Jacobs告诉葛罗斯，执行委员会作出了另一个决定。葛罗斯告诉Gundlach，委员会说，“我们要你立刻走人。”