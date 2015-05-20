伊坎父子称苹果会推出电视和汽车产品

路透5月19日 - 美国投资大亨卡尔·伊坎及其儿子、投资组合经理布雷特·伊坎（Brett Icahn）周二称，认为苹果(AAPL.O)会推出电视及汽车产品。

卡尔·伊坎接受CNBC采访时还称，他与苹果的分歧在于该公司不进行更大规模股票回购。

“我认为他们（苹果）会开发电视产品，”卡尔·伊坎说道。“我与该公司存在分歧的事情是其没有回购更多股票。”

布雷特·伊坎称：“我们认为他们会开发汽车产品。”

根据美国证券交易委员会（SEC）资料，卡尔·伊坎在一季度末时持有苹果股份大约为5,300万股。

卡尔·伊坎周一在致苹果执行长库克的公开信中称，苹果股价应在240美元，并且认为苹果会分别在2016年及2020年前进入电视和汽车市场。

《华尔街日报》周一援引了解情况的消息人士称，苹果在一年多前就放弃了推出超高清电视的计划。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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