《路透峰会》投资大亨伊坎称在做空高收益公司债，并看多美元

路透11月18日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)称正在做空高收益债券，因他认为近期过度举债的企业存在泡沫，并预计美元将持续上涨至明年。

他在纽约参加路透全球投资展望峰会时称，针对高收益债券的空头部位目前是他“青睐”的投资。

伊坎表示，“有些企业资产负债情况良好...但有很多企业的情况极其令人怀疑。”

伊坎宣称苹果 股票是他最看好的投资之一，并称经常与苹果执行长库克保持联系，且对苹果公司的运营感到满意。

他还透露，并没有做空处于困境中的威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 。

伊坎表示在做多美元，并回忆了以往借机做空欧元获利数十亿的经历。