《路透峰会》投资大亨伊坎称在做空高收益公司债，并看多美元

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透11月18日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)称正在做空高收益债券，因他认为近期过度举债的企业存在泡沫，并预计美元将持续上涨至明年。
他在纽约参加路透全球投资展望峰会时称，针对高收益债券的空头部位目前是他“青睐”的投资。
伊坎表示，“有些企业资产负债情况良好...但有很多企业的情况极其令人怀疑。”
伊坎宣称苹果 股票是他最看好的投资之一，并称经常与苹果执行长库克保持联系，且对苹果公司的运营感到满意。
他还透露，并没有做空处于困境中的威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 。
伊坎表示在做多美元，并回忆了以往借机做空欧元获利数十亿的经历。
但他认为今年情况艰难，遭遇到能源价格大幅下跌在内的“困境”。据其最近在9月30日提交给监管机构的文件显示，伊坎在对数家能源公司做多。(完) (翻译 张荻； 审校 李爽)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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