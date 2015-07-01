修正-基金产业：债券天王葛罗斯警告称，流动性枯竭时共同基金等易受冲击

(更正：因译文有误，第五段及以下的人名改为“葛罗斯”，非“索罗斯”)

路透纽约6月30日 - 债券天王葛罗斯周二对投资者和市场发出警告称，流动性不足时，共同基金、对冲基金和上市交易基金(ETF)最易受到冲击。

葛罗斯在最新展望中表示，由于过去几年美国联邦储备理事会(美联储/FED)和其他主要央行采取了宽松货币政策，全球市场因而大大受益于由此释出的数以万亿(兆)计美元资金，但他警告称，假如流动性开始枯竭，某些市场将出现价格大幅波动。

“共同基金、对冲基金和ETF是‘影子银行体系’的一部分，这些现代‘银行’不需要维持准备金，甚至不需要一定应急水平的现金，”葛罗斯称；他目前管理着骏利全球无约束债券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund)。

葛罗斯表示，多德-弗兰克法案降低了真正银行的风险，其实只是把风险转移到体系中其他地方去了。

葛罗斯表示，考虑到自2005年以来，投资级债券市场和高收益市场的成交额分别下降了35%和55%，“金融监管当局有充分的理由怀疑，‘银行挤兑’是否可能在与传统银行相比监管程度较轻、流动性较低的现代投资结构中出现。”

分析师称，美联储预计将升息，加之其在2014年结束购债，都让已经因银行监管收紧和银行业务模式调整而变得稀少的流动性更加捉襟见肘。

这放大了许多固定收益市场的价格波动，甚至包括那些通常安全且稳定的市场，例如拥有最高评级的公债。

葛罗斯表示，“影子银行出现挤兑”的诱因可能包括：央行的失误--导致公债价格下跌和美元上涨；希腊问题--若发生违约及债务重组，则将引发对欧元区二线国家的更多担忧；中国问题--葛罗斯称其为“谜中之谜”；新兴市场危机；以及地缘政治风险。这些因素数不胜数，或过于敏感不能明说。