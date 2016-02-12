美国投资大亨Paulson认为股市大跌是“反应过度”

路透圣胡安2月11日 - 美国对冲基金投资大亨John Paulson周四称，股市大跌是“反应过度”，美国经济仍然强劲。他对市场的看法受到密切关注。

今年以来标准普尔500指数下跌9.4%，因担心油价下跌，中国经济以及美国企业业绩疲软。

“股市的表现和很多我们投资的企业表现存在脱节，”Paulson在圣胡安的一次会议上称。“这些公司情况非常好，但股价在下跌...我认为市场反应过度。”

Paulson的基金管理着162亿美元资产，他并称不担心美国会面临新的金融危机，银行有“更多流动性，投资组合质量也更高”。

“美国根基相当稳固，”Paulson称。“担忧更多源自中国。”

Paulson一直看多黄金，称他仍有一只黄金基金，在黄金板块有大量投资，并表示该基金“表现非常好”。

现货金XAU=周四飙升至一年高位，因全球经济的不确定性、美元走软及股市大跌，提振黄金的避险吸引力。(完)