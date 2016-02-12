美国投资大亨Paulson认为股市大跌是“反应过度”

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透圣胡安2月11日 - 美国对冲基金投资大亨John Paulson周四称，股市大跌是“反应过度”，美国经济仍然强劲。他对市场的看法受到密切关注。
今年以来标准普尔500指数下跌9.4%，因担心油价下跌，中国经济以及美国企业业绩疲软。
“股市的表现和很多我们投资的企业表现存在脱节，”Paulson在圣胡安的一次会议上称。“这些公司情况非常好，但股价在下跌...我认为市场反应过度。”
Paulson的基金管理着162亿美元资产，他并称不担心美国会面临新的金融危机，银行有“更多流动性，投资组合质量也更高”。
“美国根基相当稳固，”Paulson称。“担忧更多源自中国。”
Paulson一直看多黄金，称他仍有一只黄金基金，在黄金板块有大量投资，并表示该基金“表现非常好”。
现货金XAU=周四飙升至一年高位，因全球经济的不确定性、美元走软及股市大跌，提振黄金的避险吸引力。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张荻)
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。