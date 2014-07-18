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债券 | 2014年 7月 19日 星期六 00:54 BJT

标题新闻：葛罗斯预计如果联储维持宽松政策，美国10年期公债收益率数年内将保持在2.5-3%区间内

注：葛罗斯为管理全球最大债市基金的太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长

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