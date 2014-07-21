路透专访：10年期美债收益率未来几年料交投于2.50-3%--PIMCO投资长

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透纽约7月18日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周五表示，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续维持宽松政策，美国指标10年期公债收益率(殖利率) “目前及未来几年”将交投于2.50-3%。
“如果美联储从2015年6月开启升息周期，一定会非常谨慎，利率可能需要在2017年某一时间停留在2%，因为经济的杠杆程度较高、结构性人口问题拖累实质经济成长，以及技术和工作替代的影响，”葛罗斯向路透称。
“一旦美联储开始加息，加息速度和加到什么水准止步，对债券收益率和股价至关重要。”
路透调查显示，分析师预期，通胀率压力上升，可能会促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在明年第二季度加息。
针对71位分析师的调查中值显示，美联储可能在明年4-6月将联邦基金利率上调至0.25%。分析师们现预测，明年底时联邦基金利率将在0.75%水平。
即便如此，债市收益率仍未出现预期中的上扬情形。
周五，美国10年期公债收益率交投于2.49%左右。
当被问及美联储在加息方面是否滞后时，葛罗斯回答道，“我认为，美联储2008年宽松过度--他们本应降息到1%后就该收手，给储户一些表面上的回报。但过去的事就让它过去吧。”(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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