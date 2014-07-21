路透专访：10年期美债收益率未来几年料交投于2.50-3%--PIMCO投资长

“如果美联储从2015年6月开启升息周期，一定会非常谨慎，利率可能需要在2017年某一时间停留在2%，因为经济的杠杆程度较高、结构性人口问题拖累实质经济成长，以及技术和工作替代的影响，”葛罗斯向路透称。

针对71位分析师的调查中值显示，美联储可能在明年4-6月将联邦基金利率上调至0.25%。分析师们现预测，明年底时联邦基金利率将在0.75%水平。

当被问及美联储在加息方面是否滞后时，葛罗斯回答道，“我认为，美联储2008年宽松过度--他们本应降息到1%后就该收手，给储户一些表面上的回报。但过去的事就让它过去吧。”(完) (编译 许娜；审校 张涛)