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货币新闻 | 2014年 7月 21日 星期一 08:16 BJT

路透专访：10年期美债收益率未来几年料交投于2.50-3%--PIMCO投资长

路透纽约7月18日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周五表示，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续维持宽松政策，美国指标10年期公债收益率(殖利率) “目前及未来几年”将交投于2.50-3%。

“如果美联储从2015年6月开启升息周期，一定会非常谨慎，利率可能需要在2017年某一时间停留在2%，因为经济的杠杆程度较高、结构性人口问题拖累实质经济成长，以及技术和工作替代的影响，”葛罗斯向路透称。

“一旦美联储开始加息，加息速度和加到什么水准止步，对债券收益率和股价至关重要。”

路透调查显示，分析师预期，通胀率压力上升，可能会促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在明年第二季度加息。

针对71位分析师的调查中值显示，美联储可能在明年4-6月将联邦基金利率上调至0.25%。分析师们现预测，明年底时联邦基金利率将在0.75%水平。

即便如此，债市收益率仍未出现预期中的上扬情形。

周五，美国10年期公债收益率交投于2.49%左右。

当被问及美联储在加息方面是否滞后时，葛罗斯回答道，“我认为，美联储2008年宽松过度--他们本应降息到1%后就该收手，给储户一些表面上的回报。但过去的事就让它过去吧。”(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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