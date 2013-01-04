基金观点: PIMCO葛罗斯对通胀风险发出警告

葛罗斯在信中反驳道,这个代价就是通胀,其将会削弱长期债券的回报,并最终会危及股票和高收益债券等风险资产,亦会伤及企业.

葛罗斯将通胀比做潜伏在印钞计划"洞穴中"的"恶龙".

他在信中指出,"近零利率、量化宽松操作和'基本上不花钱的'印钞破坏了商业模式,并影响投资决策,那会逐步降低投资回报和股东权益报酬率."

葛罗斯在12月30日PIMCO的推特中写道,2013年股票和债券的收益将不到5%.(完)