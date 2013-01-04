基金观点: PIMCO葛罗斯对通胀风险发出警告

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
葛罗斯在信中反驳道,这个代价就是通胀,其将会削弱长期债券的回报,并最终会危及股票和高收益债券等风险资产,亦会伤及企业.
葛罗斯将通胀比做潜伏在印钞计划"洞穴中"的"恶龙".
他在信中指出,"近零利率、量化宽松操作和'基本上不花钱的'印钞破坏了商业模式,并影响投资决策,那会逐步降低投资回报和股东权益报酬率."
葛罗斯在12月30日PIMCO的推特中写道,2013年股票和债券的收益将不到5%.(完)
(编译 张荻; 审校 程琳/张若琪)
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。