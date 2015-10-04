基金产业：PIMCO基金9月净流出23亿美元，中国经济放缓疑虑影响人气

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透10月2日 - 投资者9月从太平洋投资管理公司(PIMCO)的旗舰基金撤出23亿美元资产，高于前月的18亿美元，因中国经济放缓恐拖累全球经济以及油价进一步下跌，打击市场信心。
PIMCO收入基金(Pimco Income Fund)管理的资产达到接近500亿美元，年初以来流入103亿美元。
PIMCO周五在一份声明中称，该基金的美元多仓，尤其是美元兑一篮子新兴市场货币，帮助缓解了利率和利差投资的拖累。
据公司称，投资者在1月时从PIMCO总回报债券基金 撤走116亿美元现金。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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