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债券 | 2015年 10月 4日 星期日 15:08 BJT

基金产业：PIMCO基金9月净流出23亿美元，中国经济放缓疑虑影响人气

路透10月2日 - 投资者9月从太平洋投资管理公司(PIMCO)的旗舰基金撤出23亿美元资产，高于前月的18亿美元，因中国经济放缓恐拖累全球经济以及油价进一步下跌，打击市场信心。

PIMCO收入基金(Pimco Income Fund)管理的资产达到接近500亿美元，年初以来流入103亿美元。

PIMCO周五在一份声明中称，该基金的美元多仓，尤其是美元兑一篮子新兴市场货币，帮助缓解了利率和利差投资的拖累。

据公司称，投资者在1月时从PIMCO总回报债券基金 撤走116亿美元现金。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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