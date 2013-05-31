百万富翁由股市积累更多财富--研究

5月8日在纽约证交所拍到的显示股价的电子屏。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约5月30日(记者 Beth Pinsker) - 最新研究显示，全球2012年财富的增速快于此前两年，推升了百万美元富翁的数量，有钱人的生财前景有所改善。

根据波士顿咨询公司周四发布的《2013年全球财富》报告，私人可投资资产去年增加7.8%，2011年增加幅度则为3.6%，2010年增加7.3%。研究统计全球的百万富翁人数约为1,380万人，占全球人口的0.9%。波士顿咨询是根据可投资资产过百万美元统计百万富翁，投资资产不包括一处主要居所或企业。

财富增加的主要推动力之一是不断上涨的股市。股市的上涨还支持了Spectrem百万富翁投资者信心指数(Spectrem Millionaire Investor Confidence Index)的上升。该指数主要用于衡量富裕投资者的前景。周三的最新指数创下了两年半的新高。Spectrem指数的测算方式与波士顿咨询不同，其百万富翁的标准是资产总净值减去一处主要居所达百万美元以上。

Spectrem Group总裁George Walper表示，目前百万富翁的数量基本上回到了2007年、金融危机前的水准。该公司是一家总部位于芝加哥的咨询公司。

“市场上行会极大地提振人气。这就是说，这些人依然十分关注经济的长远复苏和失业率。他们知道，经济的真正复苏需要得到政府的支持。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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