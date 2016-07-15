投资银行青睐非金融专业学生 以帮助改善银行文化

路透伦敦7月13日 - 英国巴克莱银行(Barclays)(BARC.L)高管Sam Dean今年早些时候参加一个招聘会时，要求与一些非金融专业的学生交谈。

这家银行正尝试吸引学位更加多样化的、不只是对快速赚钱感兴趣的学生，这些学生此前因银行业的糟糕形象而却步。

这一转变是为了帮助解决投资银行业的一个问题--初级职员的目标通常是赚笔大钱，为此没日没夜地拼命工作。几年后他们往往投奔私募股权投资公司和对冲基金，这些机构给的薪酬更优厚。

今夏在巴克莱投行部门的实习生中，有40%在攻读非金融专业的学位，而在此之前通常只有10%左右。

“毫无疑问，近些年来银行业在招聘毕业生流程上犯了一些错误，”巴克莱欧洲、中东和非洲银行业务联席主管Sam Dean说。

巴克莱重新设计了培训方式，学生可以站在客户立场，也可以参加头脑风暴讨论开展交易的战略原理 ，从中获得亲身感受。该行希望能向学生们展示，在投行工作不只是长时间忙于处理数据，以此扩展行业吸引力。

“没人愿意花一整晚的时间看完100页的书（推销话术），然后再看着它被丢进回收箱，而且根本没有理由发生这种情形。”Dean说。

大部分投行的实习生计划都以大二年级的学生为目标，有些银行把目光投向了更为年轻的人群。

摩根士丹利公司有一个学校宣传活动和一个为期三天的洞察力项目，该项目针对来自不同背景的16-18岁女生，名为“Step in Step Up”。

高盛集团于1月在伦敦与玛丽皇后学院(Queen Mary University)合作发起了一个学徒计划，成功入选者将在该银行技术部门成为带薪学徒，并同时完成他们的学位。

“我认为绝对是文化改变了。第一步就是招聘。把这一步做好是关键，”摩根士丹利的常务董事Rupert Jones说。

大多数投资银行都采取了新的措施，改善初级职员工作与生活之间的平衡。

三年前，美银美林的实习生Moritz Erhardt在连续不睡觉工作三天后死亡。Erhardt因癫痫发作而死亡，虽然未发现与他的工作时间有关联，但社会舆论致使各大银行开始采取行动。

瑞士信贷、摩根大通、高盛集团、巴克莱银行和美银美林现在提倡“保护周末”或“星期六规则”，旨在给初级职员留出更多的业余时间。而瑞银集团(UBS)最近推出了一项新的福利，员工每周可以预定两小时的“私人时间”。(完)