《Kimberley专栏》马年带给中国投资人的信心或可拉澳元一把

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)
记者 Neal Kimberley 编译 王冠中
路透伦敦1月22日 -1月31日将进入农历马年，若中国投资人选择在这一年内大举投资可能准备要反弹的澳元，将使澳元受到提振。
尽管这样的观点可能受到西方交易商的讥笑，但中国12生肖各年份的不同特质，仍受到亚洲投资人的仔细探究。
在12生肖中，马象征着力量，这样的积极特质，可能让全球的中国投资人在马年采取更信心满满的行动。
而在中国经济影响力日渐强大之际，若不稍微思考一种生肖可能的影响，也太愚蠢了。
从货币的角度来看，澳元通常被视为押注中国经济成长的货币，因中国是澳洲大宗商品的主要出口市场。因此澳元可能会因为马年而受益。
澳元偏空的现况，或许将带动反弹走势。在周三澳洲公布意外大幅上扬的通胀数据前，澳元兑美元今年以来下跌了约1%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据也提供了支持，显示出持续做空澳元/做多美元的情况。
近年来的情况显示，对中国有益的因素通常也会带动投资人对澳元的需求增加。
若回顾上一次马年2002年，则可能让投资人蓄势待发。
2002年的农历新年从2月12日开始，而澳元当天收在0.5089美元，3月7日时升至0.5264美元，涨幅3.4%。
逻辑上来说，中国投资人应会先在国内市场展现其信心，随后才会扩展至海外货币，如澳元等，而2002年的数据也支持此观点。
观察当时的上海股市，会发现投资人在农历新年后涌入股市。
沪综指.SSEC在2002年2月8日农历年前最后一个交易日收于1,506.615点，3月7日时升至1,613点，涨幅7%。
当然，2002年和2014年不同，从经济基本面来看，澳元可能应跌至0.85美元，但汇率走势不会是一条直线的。
尽管2002年2月的股市和澳元涨势是有强健的经济因素支持，但两者确实上涨的事实，也让相信马年效应的投资人信心更加强化。
在市场已然做空澳元的情况下，若新年确实开局亮丽，澳元很可能会出现修正上涨的走势，或许会回升到1月14日的0.905美元水准。(完)
(译文审校 于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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