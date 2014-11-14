大型投行大宗商品业务营收欠佳 但油市交易出色

调查：亚币人气转弱 受朝鲜地缘政治紧张情势拖累
路透新加坡4月20日 - 路透调查显示，投资者削减对大多数亚币的看涨押注，并转为看空韩元，因围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张情势打压风险偏好。
路透伦敦11月14日 - 咨询机构称，10月止的九个月中，虽然大型投行的大宗商品业务营收增长乏力，但活跃的油市交易却是一个亮点。
伦敦的金融业分析机构Coalition周五发布的报告称，名列前茅的10家投行上半年大宗商品营收增长8%至43亿美元，较上半年的增幅21%大幅下滑。
Coalition称营收受累于部分银行继续撤出大宗商品业务，同时金属业务也持续受到监管压力和头号消费国--中国经济放缓的影响。该机构并未公布第三季营收。
“能源业务表现更佳，因为油价波动加大，”该机构称。
金融市场的高波动率通常意味着更多交易机会。布兰特原油期货LCOc1今年已经下挫近30%，达到每桶80美元下方的四年低点，受供应过剩和需求低迷打压。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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