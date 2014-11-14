大型投行大宗商品业务营收欠佳 但油市交易出色

路透伦敦11月14日 - 咨询机构称，10月止的九个月中，虽然大型投行的大宗商品业务营收增长乏力，但活跃的油市交易却是一个亮点。

伦敦的金融业分析机构Coalition周五发布的报告称，名列前茅的10家投行上半年大宗商品营收增长8%至43亿美元，较上半年的增幅21%大幅下滑。

Coalition称营收受累于部分银行继续撤出大宗商品业务，同时金属业务也持续受到监管压力和头号消费国--中国经济放缓的影响。该机构并未公布第三季营收。

“能源业务表现更佳，因为油价波动加大，”该机构称。

金融市场的高波动率通常意味着更多交易机会。布兰特原油期货LCOc1今年已经下挫近30%，达到每桶80美元下方的四年低点，受供应过剩和需求低迷打压。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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