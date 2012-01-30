投行掀起价格战 以低费用争当Facebook上市承销商

2010年5月26日在facebook位于加州Palo Alto的总部拍到的公司标志。 REUTERS/Robert Galbraith

* Facebook首次公开发行(IPO)承销费率或许仅有1%--银行业人士

* 摩根士丹利、高盛争夺主承地位

* 过往承销业绩和能力都会成为考量因素

路透1月27日电---投行为赢得大生意而愿意接受的顾问费用底限究竟在哪里,Facebook上市案或将为此树立新标准.

Facebook是全球最大的社交网站.知情人士表示,公司料将在数月内上市筹资100亿美元,对该公司估值最高或达1,000亿美元.这将成为美国历史上规模最大的IPO之一,对寻求夺取咨询领域头把交椅的投行而言,可谓最有价值的战利品.

华尔街为此硝烟再起,在有可能双双领先的摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)之间,竞争尤其激烈.银行界人士和行业观察家表示,二者给出的承销服务费报价可能低至融资总额的1%.

规模较小的IPO通常承销费率为7%,大型IPO费率一般也有2-3%,相比之下,1%的水平远低於二者.

"Facebook的IPO将是标志性的,"总部位於旧金山的投行Montgomery & Co执行长James Montgomery说,该公司为科技企业并购和私募担任顾问.

Facebook能够很容易地与参与股票承销的全体投行达成1%的费率协议,Montgomery说,"这让承销商懊丧不已."

除了接受救助的通用汽车(GM.N)、美国国际集团(AIG)(AIG.N)和Ally FinancialGKM.N在金融危机过後出售美国政府持股的交易外,如此低的费用在现实中极其罕见.

但Facebook拥有几大优势,因而能够获得一个较低的费用:其股票认购将非常踊跃,因为众多投资者渴望搭上社交媒体这辆顺风车;另外,即使1%的费率也能让投行有1亿美元进账,主承销商可以坐上梦寐以求的IPO排行榜的头把交椅.

"没有其他IPO能像这样,"企业资讯公司邓白氏(D&B)的策略师Lee Simmons称,"(Facebook)就是科技行业中的超级金刚."

华尔街日报报导称,Facebook计划最早周三向美国证券监管机构递交IPO文件,且接近聘请摩根士丹利为主承销商.

欲浏览科技业IPO费用相关图表,请点选:(link.reuters.com/fep36s)

欲浏览最大规模IPO案例,请点选:(link.reuters.com/myn36s)

通常情况下,融资额不超过5亿美元的IPO费率为7%,也就是通常所说的"7%方案".但随着IPO规模进一步增大,费率也会下降.

对於融资额超过10亿美元的IPO,投行通常会获得4-5%的费率,但矽谷企业IPO的费用通常更高.根据汤森路透数据,2000-2012年间,规模在10亿美元及以上的美国科技企业IPO承销费率平均为5.8%.

就Facebook上市案而言,投行不太可能赚到常规水平的费用.据称Facebook执行长Mark Zuckerberg更在意更新状态而不是券商.

"这些矽谷公司认为IPO的整个过程是可以自动化的,因此他们不必给那些衣着光鲜考究的华尔街金融家支付7%的佣金,"专注于科技企业的对冲基金Ironfire Capital创始人兼执行董事Eric Jackson表示.他曾与Facebook和其他社交媒体公司高层有过专业上的互动.

**定价两难**

Facebook上市案将是矽谷有史以来最大规模的IPO,也将是互联网泡沫破裂以来全球规模最大的高科技企业IPO.美国社交媒体最近一次IPO--Zynga(ZNGA.O)上市融资额仅是Facebook计划融资额的十分之一.

对於以科技界为对象的银行家,例如高盛的George Lee、摩根士丹利的Michael Grimes、瑞士信贷的Bill Brady,赢得Facebook首席顾问的角色已变成一场胜负关键战.

消息人士说,摩根士丹利与高盛已与Facebook交涉数月,极力向Facebook高层示好,希望能担任主承销商.

华尔街正等待最後揭晓谁才能坐上梦寐以求的"左上方"(lead left),即IPO招股书中主承销商名字的所在位置.

"Facebook是全球最知名的品牌之一,"Hofstra大学研究投资银行承销竞争的企管教授George Papaioannou称."承销商不必花太多力气去说服投资人,这让Facebook有很大的谈判筹码."

Papaioannou说,投资银行费用通常不是IPO角逐者的主要考量,它们的重点在必须敲定合适的招股价,把股票卖给适当组合的投资人.

如果招股价定得太高,公司和承销商就有激怒IPO投资人之虞.如果定价太低,发行公司又可能无法获得最大经济效益.若投资人组合不适当--短线客比长线投资人多--股价可能在挂牌後几天、几周之内就出现大震荡.

在Facebook推出许多受欢迎线上游戏的Zynga就是最好的例子.由高盛和摩根士丹利共同协办之下,Zynga的IPO在12月时定价每股10美元.但IPO投资人在上市第一天眼睁睁看着股价下跌5%.Zynga上周五股价为9.72美元.

团购网站Groupon(GRPN.O)也有类似命运,它在11月4日将IPO定价每股20美元,但是上市头两周股价就跌掉26%之多.上周五股价为19.78美元.此项IPO由高盛、摩根士丹利及瑞士信贷CSGNNY.UL担任共同协理行.

**审慎处置**

IPO两面刃的另一面也能够轻易地重创热门科技股.

LinkedIn CorpLNKD.N去年5月IPO筹资3.53亿美元,每股定价45美元,交易首日股价就飙升到122.70美元.尽管目前股价已回落到接近70美元,但这段时间的价格区间显示,该公司当时定价若高一些,或可多筹集4.4-10亿美元的资金.摩根士丹利是该交易的主要承销商.

Papaioannou表示,从近期社交媒体IPO经验来看,若Facebook在IPO後股价大幅波动,"会让Facebook和承销商很难堪".

Zynga、Groupon和LinkedIn等上市交易的费用在3%到5%之间.

诚然,想要在Facebook的IPO案争取主要承销商头衔的银行,除了要压低费用外,也要能让Facebook确信上市过程能够顺利无差错.

随着近年来Facebook的规模及影响力与日俱增,其所有行动--包括更改其社交网站隐私政策,以及其与华尔街银行业的往来等--都受到大众的密切关注.

高盛去年经办Facebook私募交易时将15亿美元股份配售给富有客户,曾引发很大的争议,导致高盛被迫将那次供股限制在仅面向非美国的投资者.

产业观察人士表示,这次失手可能让高盛在Facebook那里损失了一些商誉.身为一家靠大量用户赚钱的公司,Facebook不得不考虑到其IPO是否将让有钱的投资者享有不公平的好处.

"我认为摩根士丹利会担任主承销商的原因有二:其一,Smith Barney拥有大量的零售经销平台,其二,我不认为Facebook和高盛之间的合作很愉快,"SICA Wealth Management总裁暨执行长Jeff Sica表示.

摩根士丹利去年是全球高科技公司IPO的最大额度分配行,全球收入达22亿美元,市占率为10.9%.根据汤森路透的数据,该公司也是美国高科技公司IPO承销的佼佼者.高盛排名第二,全球收入19亿美元,市占率为9.2%.排名第三的是摩根大通(JPM.N).

而对取得IPO主承销地位同样重要但不太好衡量的一个因素是,这些银行能否和Facebook的决策者有私人交情.

"银行业者真的要对Zuckerberg及其执行团队的需求有一番了解,"Simmons表示,"能够成功做到这点的人,就将有权利炫耀自己得到了科技业IPO这棵摇钱树."(完)