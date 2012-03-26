投行须决定投资还是退出关键领域

路透伦敦3月26日电---周一公布的一份报告显示,投资银行对於拥有相对优势的领域需要作出大胆决策,要麽投资这些领域以获得更多业务,要麽退出,因未来一两年将迎来行业巨变.

摩根士丹利分析师表示,经过结构调整後,未来两年批发银行部门的股东权益报酬率(ROE)可能回升至12-14%.

这可以抵消股本成本并为投资者带来利润回报,但许多分析师和投资者认为,一段时间内很难达到这样的水平.

"在竞争中大举扩张规模的银行与那些没有这样做的银行,之间的回报差距将迅速拉大,"摩根士丹利的分析师Huw van Steenis及其团队在该行与奥纬咨询共同编纂的报告中称.

"目前回报压力非常大,微调不再是可行的策略,"报告称.

"固定成本上升以及配置资本的增加,意味着银行业不能仅靠微调来取得充分的资本回报率.银行必须在自己可能具有相对优势的领域作出选择,要麽大规模投资,进而占据主导,要麽就选择退出."

银行业者正在为适应监管规则的变化而作出调整,市场看来是低估了可能发生的行业巨变规模.

报告称,在银行业洗牌过程中,大约15-20%的市场份额可能易手.投资银行将依照大约三至四种有效的商业模式重塑投资组合,并力争达到适当的规模,以获得不错的回报.

报告还称,受金融保护主义、监管部门提高资本水平要求、以及分支机构融资的影响,部分银行和市场的全球化程度将会下降.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。