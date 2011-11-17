全球十大投行料将加速裁员--报告

路透伦敦11月16日电---周三公布的一项研究显示,全球10大投资银行料将加速裁员,速度将与2008年金融危机时相当.该研究并预估银行今年营收料下滑15%.

分析公司Coalition的研究报告称,银行营收今年迄今已下跌10%,并在第三季加速下滑,研究称员工将受到进一步的冲击.

"虽然第三季(就业岗位)实际下滑情况温和,但我们预估今年最後一季和明年裁员速度会加快,重现2008年底时的水准,"这项研究说."大多数裁员可能集中在固定收益业务,特别是信贷部门."

报告称这些银行营收预计将下滑15%至1,450亿美元,因欧债危机继续压制市场.

这项报告研究了美国银行(BAC.N)、巴克莱(Barclays)BAR.L、花旗(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛公司(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银集团(UBS)UBSN.VX.

"此前营收在上半年尚可持平,但(第三季)表现特别糟糕,营收减少了逾30%.有关全球经济及欧债危机的疑虑持续升温,"报告说.

投资银行业正处於周期性疲弱阶段,长期前景也一样黯淡,因监管当局正在限制某些最有利可图的活动,例如自营交易和店头交易衍生性产品.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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