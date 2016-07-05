上半年全球投行收费同比减少23% 为2012年来最差上半年表现

路透伦敦7月4日 - 汤森路透周一公布的数据显示，全球投资银行2016年上半年费用收入较上年同期减少将近四分之一，因市场动荡影响到资本市场和并购交易。

截至6月底，全球从并购交易咨询服务到资本市场承销等服务收费下滑23%至371亿美元，为2012年以来上半年收费最差情况。

虽然2015年并购活动创纪录，但2016年却被称为创纪录“解约”年，因美国加强反垄断监管力度，力求搅黄那些帮助避税或有可能损害国家安全的交易。

再加上英国退欧公投引发的市场动荡，这些因素让一些公司的董事会对批准交易感到信心不足，一些公司也不敢贸然在资本市场进行融资活动。

股权市场费用收入降幅最大，较上年同期减少43%至73亿美元，受首次公开招股(IPO)费用锐减56%的拖累。

与上年同期相比，发债承销交易费用收复减少11%至114亿美元，并购服务费收入减少15%至115亿美元。

按地区看，美国费用收入总计为199亿美元，较上年同期减少26%。欧洲亦下滑26%至84亿美元。亚太地区减少10%至67亿美元。

摩根大通(JPM.N)在全球费用收入榜上位列第一，上半年吸金26亿美元，不过仍较上年同期下降23%。高盛(GS.N)和美银美林(BAC.N)紧随其后。

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