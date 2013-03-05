投行看两会：中国政府报告无亮点 政策目标偏保守

路透北京3月5日 - 备受关注的中国人大会议今日开幕，政府制定的2013年经济增长和通胀目标基本符合预期，且报告更多着墨于宏观政策、并未提出改革蓝图，亦没有传递任何提振经济增速超过当前水平的讯号。这可能让一些原本寄望将有大型投资规划出炉的市场人士感到失望。

是次中国“两会”因恰逢领导人换届而格外引人瞩目，在会议召开前各种传闻和预测已经满市场飞。但事实表明新政府颇为“淡定”和“务实”，政策目标偏保守预示对经济放缓的容忍度提升，更多注意力将放到调整经济结构上。

同时，随着经济放缓风险下降、而通胀风险上升，货币政策从偏宽松向中性转变也是大概率事件。

投资银行花旗在研究报告中指出，总理温家宝重申要抑制投机和投资性购房，但在改革方面言辞并未脱离近期政府文件的范畴，“新一届领导人的改革策略和日程可能要到秋天召开三中全会时才能出来。”

和去年明确设定成长率目标为7.5%相比，“今年目标为‘7.5%左右’，这也许说明政府可以接受经济增速略低于7.5%，”花旗中国高级经济学家丁爽称。

但考虑到工作报告同时也强调要维持合理经济增长以创造就业、提高居民生活水平以及调整经济结构，因此“我们的解读是季度成长率低于7%仍然是政府不能接受的，”丁爽预计2013年政府的宏观政策应能支持经济增速在7.5-8.0%之间。

中国政府工作报告称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内生产总值（GDP）预期增长目标维持7.5%不变，广义货币供应量（M2）增速目标有所下调至13%，通胀目标是控制在3.5%左右。

巴克莱亦认为，政府工作报告传递出的讯息表明政府对目前约8%的成长率比较满意，没有计划提振增速高于当前水准。该行预计外需不会有明显改观，而消费已经有亮丽表现，未来料保持稳健，并不能大幅提振经济成长；因此经济要想强劲反弹只能建立在持续扩张的政府基建投资上，“但从政府工作报告中看不到关于此的任何迹象”。

针对此前有报导称中国未来10年将推出规模高达40万亿元人民币的城镇化投资方案，巴克莱认为“随着时间推移这也是有可能的，但40万亿中可能包括此前十二五规划已经列出的投资项目，这对经济成长的净贡献将非常小”。

政府工作报告中也解释称，成长率目标定为7.5%左右主要基于两方面考虑：一是要保持合理增长速度，且必须使经济增长与潜在增长率相协调，与生产要素的供给能力和资源环境的承受能力相适应；二是要把工作重心放到加快转变经济发展方式和调整经济结构上。

“综合权衡，该目标是必要的、适宜的，实现这个目标需要付出艰苦努力，”政府工作报告称。

**货币政策逐渐向中性靠拢**

中国经济自去年四季度开始触底回升，持续回暖已经是大势所趋，惟基础还不牢固；与之形成对比的是，通胀率底部也已经形成，正逐渐展开新一轮升势，通胀风险不容小觑。

政府工作报告目标是控制今年通胀率在3.5%左右，并承认今年通胀压力仍然较大，主因土地、劳动力等要素价格，农产品和服务类价格都存在上涨压力，且输入性通胀压力不容忽视，理顺能源资源价格亦需要留出一定空间。

巴克莱认为这也许表明一旦通胀风险加剧，中国货币政策当局可能会比市场预期更快地采取行动。

“随着风险从经济放缓向通胀上升转变，整体来看，我们仍然认为政策立场将逐渐从宽松向中性过渡，”丁爽预计，只要年底时通胀率能控制在4%下方，3.5%的通胀目标应该能够实现。

中国今年M2增速目标为13%，低于去年的目标14%，亦反映出政府的谨慎立场；政府报告还称要保持货币信贷合理增长，适当扩大社会融资规模。花旗认为，这意味着去年的偏宽松政策将逐渐退出，但绝不表明政策将转向紧缩。

上周五出炉的中国2月官方和汇丰制造业PMI虽然双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中。中国2月外贸数据定于本周五（8日）出炉，2月CPI和PPI、以及1－2月工业、投资和消费数据则将在周六（9日）公布。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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