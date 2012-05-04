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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 4日 星期五 08:49 BJT

时尚投行家刘二飞华丽转身

曾以中国“时尚先生”形象登上杂志封面的资深投资银行家刘二飞，将翻开自己职业生涯中新的一页，成为中国主权财富基金--中投公司旗下一支中国概念合资基金的掌门人。

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