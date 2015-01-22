全球金融：2014年投行费用收入飙升至七年高位，摩根大通领衔

中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
路透香港1月21日 - 在北亚和南欧交易的推动下，2014年投资银行业的费用收入骤增至七年高位901亿美元，庞大的北美市场则为今年料将有所动荡的该行业吃下了定心丸。
根据汤森路透统计的数据，北亚已完成交易的费用跳增28%至74亿美元，南欧费用亦大升29%至26亿美元。对投行而言，北美仍绝对是最重要的市场，去年的费用收入总计470亿美元，比整个亚洲市场高出了三倍。
摩根大通 以63亿美元问鼎去年的费用收入排行榜，其后为美银 和高盛 。银行业人士预计，费用收入将增加，尽管中国经济放缓和全球地缘政治紧张将阻碍今年的交易。
“市场上将有更多积极主动的客户，他们正越来越多地参与较为复杂的结构性交易，而进行这些交易必然需要财务上的建议，”毕马威会计师事务所旗下香港和中国大陆南部地区并购主管Jeremy Fearnley称。“客户正慢慢变得更加认同好建议的价值，从而同意提高费用，增加交易收益。”
首次公开发行(IPO)费用收入在全球所有交易中的占比达26%至234亿美元，其中阿里巴巴 在纽约的250亿美元上市案令人印象最为深刻。债券承销交易排名居次，其后为并购交易。
投行费用收入图表：link.reuters.com/syj83w (完) (编译 许娜；审校 龚芳)
路透上海5月8日 - 中国银行间市场交易商协会上周五稍晚公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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