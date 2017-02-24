2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红

路透伦敦2月23日 - 2016年多数欧洲投资银行业人士获得的奖金金额下滑，因投行削减成本，并要满足股东要求的更多分红。

但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。

巴克莱(BARC.L)周四表示，该行已追随其他欧洲银行脚步，削减奖金总额，为连续第三年调降，尽管投行业务获利增加。巴克莱表示，奖金支出15亿英镑(18.7亿美元)，较2010年的35亿英镑下降56%。

外界怪罪这类奖金鼓励风险投资，助长2007-09年金融危机的发生，也促使欧洲监管机关将其限制在固定薪资的一倍以内，或者经过股东批准，增加为固定薪资的两倍。

银行业试图曲线规避，办法是提高固定薪酬过按月或按季度发放津贴，从而增加高级职员的工资。不过与此同时股东要求进一步限制薪酬，而且欧洲银行业者支付巨额薪资也遭遇愤怒，因他们中的大多数仍在苦苦寻求扭亏。

这种压力似乎已开始见效。据研究公司Coalition估计，2016年全球银行职员总体薪酬减少大约8%，奖金缩水逾10%。欧洲银行业者的投行业务雇员大多驻扎在伦敦，总体上其受到的冲击最大。

“奖金整体下滑，业绩表现改善。因此，对我们的股东来说，这应该是好事，”巴克莱执行长Jes Staley在公布财报后表示。

汇丰(HSBA.L)周二表示，已将2016年奖金整体减少12%至30亿美元。(完)