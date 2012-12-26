投行曾寄予厚望的新兴市场业务步入下坡路

路透伦敦12月26日 - 本国营收疲弱和苛刻的新资本及杠杆要求已经让投行负重难行,现如今,其一度最有希望的新兴市场业务也急转直下.

由于新兴经济体中的首次公开发行股票和并购交易急剧减少,投行的费用收入大幅跳水.

考虑到经济前景不稳定以及股票估值偏低,全球交易撮合业务受到冲击不足为奇.但银行最寄予厚望能拉动增长的新兴市场中的疲态令形势尤显严峻.

埃森哲资本市场研究主管James Sproule称,这是迫使许多银行重新评估旗下新兴地区投行业务的一项重要因素.新兴地区是近些年他们最着力拓展的地区.

他估计,去年在新兴市场的证券融资交易中,西方银行经办了半数以上,而2005年仅占22%.

首次公开发行(IPO)业务利润空间很大,承销银行可获得融资额的3-4%.由于新兴市场IPO业务的繁荣,股票承销银行家的费用收入也水涨船高,2007年超过65亿美元,为2000年的六倍.

而现在,令人痛苦的下坡路开始了.

根据汤森路透数据,2012年承销新兴市场IPO的费用收入较去年接近腰斩,降至28亿美元.这要大于全球股票发行承销费用18%的跌幅.

数据并显示,今年IPO筹资额也较去年水平降低40%.新兴市场并购交易较去年减少16%,而全球降低幅度为4%.

单笔IPO的规模也大幅缩水.今年最大一宗IPO--Santander Mexico的40亿美元上市案,与2009和2010年相比可谓小巫见大巫.当时的巨额交易包括中国农业银行规模达220亿美元的IPO和Santander在巴西圣保罗90亿美元的上市案.

今年债务融资蓬勃发展,缓解了股权融资市场的打击.但投行整体费用收入仍较上年减少24%,裁员加剧看似无可避免.

银行会最想保护核心的纽约或伦敦分支部门,而埃森哲的Sproule认为,银行在缩减新兴市场业务时也会视具体市场而定,而不是全盘缩减.

"银行将不得不做出战略性决定.他们可能感觉:太多人去印度了,而泰国或许会有更多机会,"他说,"这是可能出现的情形,而不是说'今年没赚到太多钱,所以我们都撤吧.'"

**紧缩经费**

而成本削减的力度已经很大了.

以花旗为例,该银行宣布全球裁减11,000个岗位,并将会关闭位于土耳其、乌拉圭和罗马尼亚等新兴市场的分支.而就在短短数月前,花旗刚刚把所持土耳其Akbank和印度HDFC的股份卖给中国的上海浦东发展银行.这些股份是花旗在行业景气时买入的.

花旗的同业法国农业信贷银行、汇丰控股和瑞银也都大量裁员和缩减在主要金融中心之外的业务.巴克莱预计全球削减15%的投行岗位,其中包括亚太地区的并购咨询业务.

瑞士信贷则是关闭了位于莫斯科的投行办公室,表示其正在"重新将资源调配至增长区域."

实际上,俄罗斯以及同为金砖国家的巴西、印度和中国受创最重.今年IPO规模比2011年水平滑坡三分之二,较2007年骤降80%,来到九年低位.

金砖四国股市在2011年挫跌25%之后,今年走势不如整体新兴市场.经济成长也低迷,印度和中国的扩张速度是十年来最慢,巴西更是零成长.

过去十年中国有超过五百家企业挂牌上市,包括国有的石油公司、电信巨头和基建企业,让投资银行赚饱了费用.

"亚洲的国有企业挂牌入市,维持了很长一段时间,但我不认为未来能维持同样的密集程度,"安永的策略性成长市场部门全球副主席Maria Pinelli表示.

"相当多(中国)的大型国有企业已经上市了."

不过,好景可能重来--一旦市场复苏,新兴市场还有一长串求钱若渴的企业等着挂牌.如果经济加速成长,贷款成本上升,IPO就会再次流行起来.

汇丰的新兴股票策略部门主管John Lomax表示,企业希望股市上涨,但波动少一些.

他说,新兴股市已几乎收复去年下跌20%的多数跌幅,但今年股票市场起伏过大,交易案机会不论是开启还是关闭,都是无预警的.

"股市表现和交易案流量是有关联的,股票市场表现良好正常,交易案才可能活络起来,"Lomax表示.

但至少贷款融资热还会持续--新兴市场企业今年借款总额超过2,500亿美元,创下记录.

不过,银行在承作贷款方面收取的费用,通常远低于进行IPO安排.(完)

(编译 石冠兰/艾茂林/沈以文; 审校 程琳/李春喜/蔡美珍)

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