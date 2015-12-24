今年企业交易活动创纪录新高 赚饱荷包的投行人士期待假期

路透12月23日 - 今年企业并购总金额创下4.6万亿(兆)美元的纪录新高，投资银行人士及相关律师赚进数以百亿美元计的费用收入，现在则满心期待一段假期。

这波前所未见的并购热潮让相关行业赚得钵满盆满，但也让从业人员丧失了个人时间，如今这些交易撮合者盼望去遥远的渡假胜地休假、或与家人同聚。

Baker & McKenzie律师事务所全球并购业务主管Michael DeFranco表示，“我们身边至亲对我们抱持耐心，是我们能够撑过这一年的最重要的因素，因为他们得忍受很多。我太太有着圣人般的耐心。”

根据汤森路透初步数据，2015年至今宣布的并购交易数量逼近40,000件，创下历史新高，较去年成长40.8%，而一些全球大型企业在今年寻求并购契机。

因此，根据汤森路透及Freeman Consulting估算，今年至今全球已完成的并购案为投行所带来的费用收入较上年同期成长5%，至245亿美元。

但大笔费用收入也意味着相关人士行程满档，就连最资深的从业人士也不例外。部分人士表示，他们在度假时会多订一个房间，以免忙碌工作到深夜会吵到家人。

Lazard Ltd (LAZ.N)副董事长Tim George今年处理了不少消费性产业的交易，包括亨氏(Heinz)以460亿美元与卡夫食品(Kraft Foods)的合并交易；他的假期将有部分时间是与其他三个家庭成员在南卡罗来纳州Yemassee度过，那是他的老家，原本那块地是用来种稻，而在当地完全没有移动通讯服务。

他说，“如果要找我，请拨固定电话。”他今年夏天为了工作没有休假。

投行人士及律师先前表示，多数显而易见的大型交易已经彻底探询过了。但他们表示，明年交易数量可能增加，因为合并后的新公司将出售非核心资产，而规模较小的企业可能考虑结盟以维持竞争力。

“这是个很棒的工作，但得要全心投入，还得要有所牺牲。为了在家庭和事业上都能成功，必须把这当成人生的一部分，”Weil, Gotshal & Manges LLP律师事务所企业业务部门主管Michael Aiello表示，他这个月忙着处理陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)与杜邦(DD.N)的1,300亿美元合并案，以及JAB Holding Company对Keurig Green Mountain Inc GMCR.O的139亿美元收购案。

Aiello称，“在耶诞节(圣诞节)后我将到亚斯本滑雪一周。对此我有很高的期待。到时候将会有时间陪陪孩子们，在滑雪场上人们也比较不容易联络上我。问题不是出在案子或是客户身上，而是出在我自己身上，我工作太拚了。”(完)