路透调查：投资者新兴市场投资曝险部位降至近12年低位

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透伦敦7月16日 - 周二公布路透调查显示，7月投资者在新兴市场股市投资曝险触及近12年最低水准，因对中国经济硬着陆的担忧加剧，且对美元上涨的预期升温。
美银美林月度基金经理调查也显示，投资者提高现金持仓，以降低风险。
调查显示，中国目前是投资者的一大隐忧。净65%的受访者现在预期中国经济成长将减弱。该比例由认为经济增长减弱的人数减去预期经济加速或持稳的人数得出。
该调查结果较12月时的调查发生巨大变化，当时净67%的投资者预计中国经济成长加速。
净83%的投资者预计美元在未来12个月将升值，为2001年4月开始调查以来最高比例。
有净18%的投资者目前认为新兴市场投资仓位不宜过重，这一比例为2001年11月以来最低，五个月前有净43%的投资者超配。
调查显示，持有现金比例由6月的4.3%跳增至4.6%。此次调查访问了178位基金经理，累计管理资产4,820亿美元。
超过一半的受访者认为中国经济硬着陆和大宗商品价格下跌是最大的尾部风险。
整体来看，股市投资超配比例由净48%升至净52%，净55%的投资者低配债券投资，低于10年均值。
对冲基金也减仓。股市多头减去空头的净曝险部位由两个月前的45%降至32%，前者为2006年中期以来最高。
投资者股市投资更看好美国和日本。美国股市投资配比升至净29%超配，为2012年6月以来最高。有净27%的日本股市投资者超配，高于上月的17%。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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