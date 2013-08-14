全球投资：基金经理最看好欧元区股票，削减新兴市场股票--美银美林调查

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透伦敦8月13日 - 美银美林周二公布的基金经理月度调查显示，投资者在削减新兴市场股票仓位背景下，增持欧元区股票至五年半高位，因市场对欧元区经济成长的信心改善。
美银美林在其月度资产配置调查中表示,7月净17%的投资者超配欧元区股票，为2008年1月以来最高。
净88%的欧洲基金经理预计该地区经济将在未来12个月改善，为九年来最高水准。
欧洲目前是最受欢迎的投资地，领先于日本，净20%的受访者希望未来12个月超配欧洲股票，为六年来最高水准。
形成鲜明对比的是，投资者削减新兴市场股票曝险，有净19%受访者低配，为12年来最低曝险比率。
“人们对全球经济的乐观看法大幅上升，三年来首次受对欧洲乐观看法带动，”美银美林欧洲投资策略主管John Bilton称。
“相较于新兴市场，人们对发达国家市场的看法好转，但人们对欧洲的乐观看法回升确实是最为明显的。”
该调查显示，其他发达市场亦吸引了投资者。调查访问了180名基金经理，他们管理着5,160亿美元资产。
净30%以上超配美国股票，此为10年来第三高水准。这是受美元强势看法带动，净72%的受访者预计未来12个月美元将上涨。
投资者转为超配英国股票，这是逾10年来的首次。
对股票的整体配置从净52%超配升至净56%，为五个月来最高。
基金经理对债券的曝险降至28个月低点，仅有3%的投资者预计未来一年长期公债收益率将下降。
投资者依然担心中国经济硬着陆，超过一半的受访者指称这是最大尾部风险。
随着全球经济走强，投资者认为企业应增加资本支出以获得未来增长。净64%的受访者认为企业目前投资不足。(完)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。