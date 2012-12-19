全球投资: 基金经理看好欧元区股票,为两年来首次--美银美林调查

标题新闻：在强于预期的零售销售等数据发布后，花旗的美国经济意外指数升至逾三年高位
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路透伦敦12月18日 - 美银美林周二公布的基金经理月度调查显示,较之美国股票,全球型投资者更青睐欧元区股票,因对欧元区一项重大风险事件的忧虑减弱.
美银美林在其月度资产配置调查中表示,12月净7%的投资者超配欧元区股票,高于11月时的净1%.
净5%的投资者超配美国股票,令欧元区股票自2010年11月以来首次较美国股票更受青睐.
调查显示,对欧债危机的忧虑连续第七个月下降.
在255名参与12月7-13日调查的人士中,有22%认为欧债危机是最大的风险因素,低于6月时的65%.这255名基金经理管理的资产规模达6,640亿美元.
现金和债券配置比重下降,受访投资者对全球经济更加乐观,经济增长预期触及22个月高位.
调查显示,净41%的投资者低配债券.现金配置触及九个月低位,净12%超配现金.(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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