全球投资: 基金经理看好欧元区股票,为两年来首次--美银美林调查

路透伦敦12月18日 - 美银美林周二公布的基金经理月度调查显示,较之美国股票,全球型投资者更青睐欧元区股票,因对欧元区一项重大风险事件的忧虑减弱.

美银美林在其月度资产配置调查中表示,12月净7%的投资者超配欧元区股票,高于11月时的净1%.

在255名参与12月7-13日调查的人士中,有22%认为欧债危机是最大的风险因素,低于6月时的65%.这255名基金经理管理的资产规模达6,640亿美元.